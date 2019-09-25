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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: древние морские чудовища плавали «брассом»

В древних морях обитали огромные ящерицы — мозазавры. Около 145 млн лет назад они начали вытеснять всех своих конкурентов, в том числе ламнообразных акул и плиозавров, и стали доминирующими хищниками в воде, пока не исчезли в результате массового вымирания 66 миллионов лет назад.

Проанализировав останки этих древних морских рептилий из Национального исторического музея округа Лос-Анджелес, американские исследователи смогли установить, как именно мозазавры стали доминировать в морях. Их выводы были представлены на ежегодной встрече Геологического общества Америки, сообщает Live Science.

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У мозазавров, длина которых достигала 15,2 метров, были крупные мощные мышцы, прикрепленные к плечевым костям, утверждают ученые. Благодаря им древние морские чудовища с головой ящерицы, двумя рядами острых зубов и хвостом аллигатора могли очень быстро плавать. Их движения напоминали брасс. Раньше считалось, что главным преимуществом мозазавров был мощный хвост.

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Строение тела и размер позволяли мозазаврам быстро перемещаться на большие дистанции и сделало их королями морей, говорят исследователи. Строение передних конечностей сделало их стиль плавания уникальным среди четвероногих существ, как живых, так и вымерших.

Анна Лысенко

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