Ученые: древние морские чудовища плавали «брассом»

Проанализировав останки этих древних морских рептилий из Национального исторического музея округа Лос-Анджелес, американские исследователи смогли установить, как именно мозазавры стали доминировать в морях. Их выводы были представлены на ежегодной встрече Геологического общества Америки, сообщает Live Science.
У мозазавров, длина которых достигала 15,2 метров, были крупные мощные мышцы, прикрепленные к плечевым костям, утверждают ученые. Благодаря им древние морские чудовища с головой ящерицы, двумя рядами острых зубов и хвостом аллигатора могли очень быстро плавать. Их движения напоминали брасс. Раньше считалось, что главным преимуществом мозазавров был мощный хвост.
Строение тела и размер позволяли мозазаврам быстро перемещаться на большие дистанции и сделало их королями морей, говорят исследователи. Строение передних конечностей сделало их стиль плавания уникальным среди четвероногих существ, как живых, так и вымерших.