17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон пролетел через очень узкий каньон (видео)
Невероятное зрелище.
Испанский кинорежиссер Андрес Агилера Морильяс обнаружил в родной Гранаде живописный, но очень узкий каньон с ручьем на дне.
Он решил испытать свою ловкость в управлении дроном и отправил беспилотник в захватывающее путешествие. Дрон виртуозно пролетел по всему каньому и ни разу не коснулся стен.
«Это замечательное место. Я не мог поверить, что здесь, в Испании, есть такие удивительные скальные образования», — рассказал режиссер журналистам.
Анна Лысенко