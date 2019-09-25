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17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон пролетел через очень узкий каньон (видео)

Невероятное зрелище.

Испанский кинорежиссер Андрес Агилера Морильяс обнаружил в родной Гранаде живописный, но очень узкий каньон с ручьем на дне.

Он решил испытать свою ловкость в управлении дроном и отправил беспилотник в захватывающее путешествие. Дрон виртуозно пролетел по всему каньому и ни разу не коснулся стен.

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«Это замечательное место. Я не мог поверить, что здесь, в Испании, есть такие удивительные скальные образования», — рассказал режиссер журналистам.

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Анна Лысенко

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