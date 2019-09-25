Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Никаких выплатКак работодатели обманывают при увольнении
Фоторепортажи
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
32Названы победители главного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year 2019
18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Где находится самый большой в мире дом на дереве (фото)

В нем целых 10 этажей и башня со смотровой площадкой.

10-этажный дом в Кроссвилле, штат Теннесси, официально признан самым большим домом на дереве в мире — запись об этом внесена в Книгу рекордов Гиннесса. И это строение действительно выглядит грандиозно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В 1993 году его начал строить местный пастор Гораций Берджесс, проработавший над домом целых 15 лет. Дом площадью 800 квадратных метров имеет 10 этажей, 80 комнат, а также церковь и баскетбольную площадку. Все это расположено на живом белом дубе высотой 25 метров, и конструкция поддерживается еще шестью деревьями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Берджесса, дом он начал строить после того, как во время молитвы ему пришло видение. Однако, несмотря на свою пасторскую деятельность, Гораций не хотел строить религиозное здание. Дом на дереве стал для него воплощением детской мечты, беззаботности и сказки, куда может прийти любой желающий, чтобы отдохнуть от реального мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что Берджесс никогда не был архитектором или инженером — все здание он построил исключительно по наитию и, можно сказать, случайным образом.

Гигантский дом на дереве почти полностью сделан из переработанных материалов и скреплен с помощью 268 тысяч гвоздей. За 15 лет на строительство «деревянного замка» пастор потратил около 14 тысяч долларов, часть из которых ему пожертвовали участливые люди. Сюда начали приезжать туристы, которые могли переночевать в доме, поиграть в баскетбол, покататься на подвесных качелях, помолиться и пофотографироваться.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В 2012 году дом на дереве в Теннесси официально был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, однако, в том же году местные чиновники закрыли достопримечательность. По словам властей, здание не отвечало требованиям пожарной безопасности, а переделывать его, конечно, никто не стал.

Хотя сейчас дом закрыт, сюда до сих пор приезжают туристы, чтобы хотя бы снаружи посмотреть на необычное здание.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
В костромском лесу нашли свалку денег
Зеленский в ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Греф предрек первую революцию госуправления
Как выглядит «крупнейший аэропорт в мире» (фото)
Разгадана одна из главных тайн Мачу-Пикчу
В чайных пакетиках нашли миллиарды микрочастиц пластика
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые подробности от ГИБДД Стали известны примерные сроки, когда вопрос о снижении так называемого «нештрафуемого порога» будет вынесен на обсуждение законодателей
Кино
Звезда «Сватов» рассказал о съемках седьмого сезона Федор Добронравов сообщил, что половина порции новых эпизодов уже готова
Недвижимость
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
За ипотеку под 2% в квартирах обяжут жить
Дети
Меган Маркл и принц Гарри взяли сына на официальную встречу в ЮАР В сети появились трогательные кадры с Арчи
Леди
«Женщина-солнце»: Татьяна Буланова вышла на сцену в ярком платье Звезда восхитила сеть ярким образом.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь