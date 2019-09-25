18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Где находится самый большой в мире дом на дереве (фото)
В нем целых 10 этажей и башня со смотровой площадкой.
10-этажный дом в Кроссвилле, штат Теннесси, официально признан самым большим домом на дереве в мире — запись об этом внесена в Книгу рекордов Гиннесса. И это строение действительно выглядит грандиозно.
В 1993 году его начал строить местный пастор Гораций Берджесс, проработавший над домом целых 15 лет. Дом площадью 800 квадратных метров имеет 10 этажей, 80 комнат, а также церковь и баскетбольную площадку. Все это расположено на живом белом дубе высотой 25 метров, и конструкция поддерживается еще шестью деревьями.
По словам Берджесса, дом он начал строить после того, как во время молитвы ему пришло видение. Однако, несмотря на свою пасторскую деятельность, Гораций не хотел строить религиозное здание. Дом на дереве стал для него воплощением детской мечты, беззаботности и сказки, куда может прийти любой желающий, чтобы отдохнуть от реального мира.
Стоит отметить, что Берджесс никогда не был архитектором или инженером — все здание он построил исключительно по наитию и, можно сказать, случайным образом.
Гигантский дом на дереве почти полностью сделан из переработанных материалов и скреплен с помощью 268 тысяч гвоздей. За 15 лет на строительство «деревянного замка» пастор потратил около 14 тысяч долларов, часть из которых ему пожертвовали участливые люди. Сюда начали приезжать туристы, которые могли переночевать в доме, поиграть в баскетбол, покататься на подвесных качелях, помолиться и пофотографироваться.
В 2012 году дом на дереве в Теннесси официально был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, однако, в том же году местные чиновники закрыли достопримечательность. По словам властей, здание не отвечало требованиям пожарной безопасности, а переделывать его, конечно, никто не стал.
Хотя сейчас дом закрыт, сюда до сих пор приезжают туристы, чтобы хотя бы снаружи посмотреть на необычное здание.
Екатерина Гура