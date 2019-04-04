Как выглядит мистический отель у водопада в Колумбии
Жуткое место, которое обрело вторую жизнь.
Жуткое место, которое обрело вторую жизнь.
В небольшом городке
Здание, по стилю похожее на французский замок, было построено в 1923 году по заказу тогдашнего президента страны Педро Нель Оспина. Расцвет отеля El Hotel del Salto пришелся на середину прошлого века. В нем было 18 апартаментов с ванными комнатами и каминами, ресторан с террасой и шикарными видами на водопад.
Но процветал отель лишь до 1970-х годов. Затем водопад Текендама начал мелеть, а в реку стали сливать сточные воды, которые портили всю прелесть этого места отвратительным запахом.
Постепенно El Hotel del Salto начал разоряться, и вместо постояльцев сюда стали приезжать те, кто хотел свести счеты с жизнью. Одно время местные власти даже хотели открыть в бывшем отеле отделение полиции, сотрудники которого предотвращали бы суицид.
Поговаривали, что в пустующих номерах обитали призраки — души тех, кто бросился вниз со скалы.
Недавно на El Hotel del Salto обратило внимание государство, которое решило очистить репутацию отеля. Здание получило статус объекта культурного наследия Колумбии, и после капитальной реконструкции здесь открылся национальный музей биологического разнообразия фауны и флоры.
Екатерина Гура