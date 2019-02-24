Как выглядят самые красивые кладбища Европы (фото)
Сюда приходят как в музеи.
Сюда приходят как в музеи.
Это кладбище в Париже — один из крупнейших музеев надгробной скульптуры площадью 48 гектаров. В средние века это был бедный район на задворках города, кишевший преступниками. Позже здесь появился монастырь иезуитов с роскошным садом, ставшим местом свиданий парижан.
В начале 19 века землю отдали под кладбище. На
Кладбище открыли в середине 19 века. Здесь огромное количество готических могил. Территория украшена кустарниками, деревьями и дикими цветами. Это приют для многочисленных птиц и мелких животных, например, здесь очень много лис. На этом кладбище похоронен Карл Маркс.
Хайгейтское кладбище имеет мистическую репутацию: оно было местом встреч многих оккультистов и связано с легендами о призраках и вампирах. Кладбище часто упоминается в фантастической литературе.
Этот древний некрополь Варшавы открыли в 1790 году. Здесь похоронено более 1 млн человек, в том числе многие известные деятели польской истории и культуры. Площадь кладбища всего на 1 гектар меньше площади Ватикана.
Это знаменитое кладбище в Праге, захоронения на котором производились с начала 15 века до 1787 года. Умерших хоронили слоями. Здесь покоится не меньше 100 тысяч евреев. К нашему времени сохранилось около 12 тысяч надгробных камней.
Кладбище на окраине Генуи — одно из самых известных в мире. Здесь можно увидеть огромное количество высокохудожественных мраморных надгробий, созданных лучшими итальянскими скульпторами 19 века.
Стальено появилось после 1804 года, когда оккупировавший Италию Наполеон приказал вынести все кладбища за городские стены.
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