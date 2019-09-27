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13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Старинный особняк весом в 363 тонны перевезли по реке (видео)

Новые владельцы здания XVIII века отправили его в путешествие по реке Тред-Эйвон.

Семья Галлоуэй из города Истон в американском штате Мэриленд придумала отличный способ, как переехать в другой город, но при этом остаться жить в своем доме. Они забрали его с собой.

Дело в том, что старинный особняк был фамильной недвижимостью более 250 лет. Он передавался по наследству из поколения в поколение. Особняк, построенный в 1760 году, был подарком на свадьбу от семьи Чемберлен дочери и ее новоиспеченному супругу.

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Нынешние владельцы дома решили сменить место жительства и переехать в Квинстаун, но оставлять свой дом без присмотра или продавать его они не хотели.

В итоге особняк, который погрузили на специальную баржу в Истоне, «проплыл» около 80 километров. Отмечается, что перевозка дома обошлась в 1 миллион долларов.

Екатерина Гура

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