13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старинный особняк весом в 363 тонны перевезли по реке (видео)
Новые владельцы здания XVIII века отправили его в путешествие по реке
Семья Галлоуэй из города Истон в американском штате Мэриленд придумала отличный способ, как переехать в другой город, но при этом остаться жить в своем доме. Они забрали его с собой.
Дело в том, что старинный особняк был фамильной недвижимостью более 250 лет. Он передавался по наследству из поколения в поколение. Особняк, построенный в 1760 году, был подарком на свадьбу от семьи Чемберлен дочери и ее новоиспеченному супругу.
Нынешние владельцы дома решили сменить место жительства и переехать в Квинстаун, но оставлять свой дом без присмотра или продавать его они не хотели.
В итоге особняк, который погрузили на специальную баржу в Истоне, «проплыл» около 80 километров. Отмечается, что перевозка дома обошлась в 1 миллион долларов.
Екатерина Гура