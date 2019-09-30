На дне озера в США обнаружили пароход-призрак

На дне озера Верхнее на границе США и Канады обнаружили затонувший 118 лет назад пароход Hudson, сообщает Daily Mail.
Корабль длиной 88 метров потерпел крушение во время бури 16 сентября 1901 года напротив городка Игл-Харбор. Все 25 человек, находящиеся на борту, погибли.
Hudson считался самым быстрым и надежным пароходом на Великих озерах. Почему именно он потерпел крушение, неизвестно. Существует версия, что груз пшеницы и льна во время шторма сдвинулся в одну сторону и корабль перевернулся.
Искатели затонувших кораблей неоднократно пытались обнаружить Hudson, но до сих пор им это не удавалось. Судно стало частью городского фольклора. Местные жители более века рассказывают легенду, что призрак корабля до сих пор плавает по озеру.
Охотники за затонувшими кораблями Джерри Элиасон и Крейг Смит использовали гидролокатор и подводные камеры. Они нашли Hudson на глубине больше 250 метров. По их словам, корпус судна практически не поврежден, пострадали только деревянные каюты. Их обломки периодически выносило на берег во время штормов.