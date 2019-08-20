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15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи из ЮАР нашли корабль, затонувший в 1647 году

Это кораблекрушение сыграло колоссальную роль в истории страны.

Специалисты из Африканского института морских и подводных исследований, разведки и образования (Aimure) заявили о важной археологической находке. По словам исследователей, они нашли части голландского корабля «Харлем», затонувшего у берегов ЮАР в 1647 году.

Это кораблекрушение было признано одним из поворотных моментов в истории страны.

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Доктор Бруно Верц является главным археологом проекта и с 1989 года просматривает исторические карты и документы предполагаемого района крушения «Харлема».

Части корабля исследователи обнаружили недалеко от берега в Кейптауне на глубине около четырех метров.

По словам ученых, это очень важная находка для всей страны, ведь именно благодаря катастрофе, произошедшей в 17-м веке, появился город Кейптаун.

Выжившие в кораблекрушении моряки около года жили в этом месте и завязали отношения с местным населением. Вернувшись в Голландию, они рассказали о благоприятных условиях в этих краях и через некоторое время голландцы вернулись, чтобы построить здесь морской порт. Считается, что именно так и появился город Кейптаун.

Екатерина Гура

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