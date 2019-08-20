15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи из ЮАР нашли корабль, затонувший в 1647 году
Это кораблекрушение сыграло колоссальную роль в истории страны.
Специалисты из Африканского института морских и подводных исследований, разведки и образования (Aimure) заявили о важной археологической находке. По словам исследователей, они нашли части голландского корабля «Харлем», затонувшего у берегов ЮАР в 1647 году.
Это кораблекрушение было признано одним из поворотных моментов в истории страны.
Доктор Бруно Верц является главным археологом проекта и с 1989 года просматривает исторические карты и документы предполагаемого района крушения «Харлема».
Части корабля исследователи обнаружили недалеко от берега в Кейптауне на глубине около четырех метров.
Выжившие в кораблекрушении моряки около года жили в этом месте и завязали отношения с местным населением. Вернувшись в Голландию, они рассказали о благоприятных условиях в этих краях и через некоторое время голландцы вернулись, чтобы построить здесь морской порт. Считается, что именно так и появился город Кейптаун.
Екатерина Гура