Собравшиеся пожениться влюбленные узнали, что уже женаты

57-летняя Синди и 62-летний Дэйв из Бирмингема рассказали журналистам свою необычную историю, достойную голливудского фильма.
Они впервые встретились в 1977 году, а в 1979 году поженились. В браке у них родилось двое сыновей Люк и Мэтью, но постепенно отношения в семье испортились. В 2006 году Синди и Дэйв приняли решение развестись. Процедура оказалась растянулась на пару лет, пишет Daily Mail.
Однако за время холостой жизни экс-супруги поняли, что все еще любят друг друга, а потому в 2015 году снова стали встречаться. Осенью 2019 года Синди и Дэйв решили повторно зарегистрировать свой брак, но при подаче заявления их ждал сюрприз. Оказалось, что из-за бюрократической волокиты они так и не завершили свой развод, а потому до сих пор официально состоят в законном браке.
Намеченную свадьбу в Греции влюбленные решили не отменять и радостно сообщили своим близким и гостям, что вместо свадьбы будут праздновать 40-ую годовщину их брака.