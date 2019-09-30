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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Собравшиеся пожениться влюбленные узнали, что уже женаты

Оказалось, что их развод так никогда и не был оформлен.

57-летняя Синди и 62-летний Дэйв из Бирмингема рассказали журналистам свою необычную историю, достойную голливудского фильма.

Они впервые встретились в 1977 году, а в 1979 году поженились. В браке у них родилось двое сыновей Люк и Мэтью, но постепенно отношения в семье испортились. В 2006 году Синди и Дэйв приняли решение развестись. Процедура оказалась растянулась на пару лет, пишет Daily Mail.

Однако за время холостой жизни экс-супруги поняли, что все еще любят друг друга, а потому в 2015 году снова стали встречаться. Осенью 2019 года Синди и Дэйв решили повторно зарегистрировать свой брак, но при подаче заявления их ждал сюрприз. Оказалось, что из-за бюрократической волокиты они так и не завершили свой развод, а потому до сих пор официально состоят в законном браке.

Намеченную свадьбу в Греции влюбленные решили не отменять и радостно сообщили своим близким и гостям, что вместо свадьбы будут праздновать 40-ую годовщину их брака.

Екатерина Гура

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