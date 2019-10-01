Иранский музыкальный сервис удалил фото певиц с обложек их альбомов

Сразу несколько пользователей Twitter в конце сентября сообщили, что создатели иранского музыкального стримингового сервиса Melovaz ввели жесткую цензуру в отношении музыкальных обложек и удалили с них всех исполнительниц.
Изображения некоторых певиц просто размывали или вырезали, а других замазывали в фотошопе (причем не всегда удачно). Так, на месте Леди Гаги и Тейлор Свифт на обложках их альбомов остались только имена и фон.
Причем ретуши подвергались и женщины, позирующие вместе с мужчинами — вместо них на обложке можно видеть лишь размытое пятно, при этом мужчин-музыкантов никто не трогал. Кстати, любопытно, но цензура не повлияла на стоковые снимки — модели из фотобанков по-прежнему украшают некоторые плейлисты.
Отметим, что в Иране действуют очень строгие законы в отношении женщин. В частности, в стране существует запрет на самовыражение женщин в искусстве — там певицам нельзя выступать перед публикой, а непокрытое лицо и тело могут видеть только ее близкие родственники.
Почему это правило решили применить к зарубежным исполнительницам, которые не исповедуют ислам и даже никогда не были в стране, — неизвестно.