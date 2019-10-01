В аэропорту Чикаго «взбунтовалась» машина с едой (видео)

Пользователь Twitter опубликовал в Сети эпичное видео, снятое из окна терминала международного аэропорта ОʼХара в Чикаго. Там, на взлетном поле развернулось нешуточное сражение между сотрудниками аэропорта и взбунтовавшейся машиной, перевозившей бортовое питание.
Судя по всему, у авто заклинила педаль газа, и машина начала кружить на одном месте, разбрасывая вокруг себя еду и напитки. Еще пару секунд, и она могла бы врезаться в стоящий рядом самолет, но тут пришло неожиданное спасение. В духе лучших американских блокбастеров в «восставшую» машину врезался сотрудник наземной службы на погрузчике. От удара машину с едой перевернуло на бок, и все были спасены.
В комментариях под видео пользователи, также ставшие свидетелями необычного происшествия, сообщили, что никто не пострадал, но один из рейсов был задержан на 10 минут.