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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнер создала упаковку для жидкого мыла из твердого мыла

Безотходное производство.

Немецкий дизайнер и экоактивист Йонна Брайтенхубер решила бороться с загрязнением окружающей среды не словами, а делом. Она разработала и создала упаковку для жидких средств гигиены из твердого мыла.

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В экологичных бутылках используется не только содержимое, но и «обертка». Когда жидкое мыло или шампунь заканчиваются, то бутылку можно либо выбросить (и она растворится сама без ущерба для природы), либо использовать в качестве обычного мыла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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