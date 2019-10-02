15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнер создала упаковку для жидкого мыла из твердого мыла
Безотходное производство.
Немецкий дизайнер и экоактивист Йонна Брайтенхубер решила бороться с загрязнением окружающей среды не словами, а делом. Она разработала и создала упаковку для жидких средств гигиены из твердого мыла.
В экологичных бутылках используется не только содержимое, но и «обертка». Когда жидкое мыло или шампунь заканчиваются, то бутылку можно либо выбросить (и она растворится сама без ущерба для природы), либо использовать в качестве обычного мыла.
Екатерина Гура