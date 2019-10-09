Лесные пожары в России и за рубежом: мифы и реалии

Миф 1. В России горит больше всего
В июле огонь охватил труднодоступные районы Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Он быстро распространился на большие территории.
По данным «Авиалесоохраны» на 18 сентября, пройденная огнем площадь лесов в России с начала года составила почти 10 млн га. Смог от пожаров летом накрывал крупные города Сибири и дошел до Урала, Поволжья и юга Казахстана.
Данные действительно впечатляют. Для сравнения, в Бразилии с января по август 2019 года сгорело 1,86 млн га амазонской сельвы, сообщил Национальный институт космических исследований страны. В Канаде за этот же период — 1,7 млн га, в США — 1,3 млн га, сообщают лесные службы стран.
Может показаться, что Россия — мировой «лидер» по лесным пожарам. На самом деле это не так.
Простое упоминание о площади лесных пожаров в пределах государства не дает точной картины, ведь лесной фонд у разных стран разный.
В России сосредоточена пятая часть лесов мира. В Бразилии в полтора раза меньше лесных площадей, а в Канаде и США — меньше почти в три раза.
Для объективной оценки ситуации профессионалы оперируют двумя понятиями. Первый — частота лесных пожаров, то есть количество случаев на единицу площади. Второй — горимость, то есть площадь, пройденная огнем на единицу площади.
По данным за последние 5 лет, на первом месте в мире по горимости — Канада (3,2 га на 1 тыс. га), затем США (2,8 га) и только потом Россия (2,4 га).
Миф 2. Скрывают незаконные вырубки
Действительно, Генпрокуратура РФ нашла доказательства того, что с помощью лесных пожаров в России пытались скрыть незаконные рубки леса. Но это далеко не главная причина.
Многие лесные пожары в России возникли на удаленных территориях, где вырубки невозможны в принципе, ведь из-за труднодоступности оттуда нельзя вывезти древесину.
Но частота лесных пожаров неуклонно растет во всем мире. Одна из главных причин ухудшения ситуации — антропогенное влияние, которое приводит к изменению климата.
Из-за глобального потепления снежный покров планеты тает раньше, теплый воздух иссушает почву и деревья. Растет количество гроз. Одного удара молнии в сухой тайге может быть достаточно, чтобы вспыхнул пожар.
По данным исследователей, средние температуры июля 2019 года в тех частях Сибири, где позже вспыхнули пожары, были почти на десять градусов выше среднего показателя за 1981−2010 годы.
По этой же причине впервые с проблемой масштабных лесных пожаров в последние годы столкнулись в скандинавских странах. Например, в Швеции в 2018 году три пожара уничтожили 20 тысяч га лесов, что имело катастрофические последствия для этой страны. Условия для таких пожаров создал устойчивый антициклон.
Из-за аномальных засух с января по август 2019 года лесных пожаров в Европе возникло в три раза больше среднестатистического показателя за предыдущие годы наблюдений.
Но главная причина лесных пожаров — это все же небрежность человека, напоминает МЧС: «Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты».
Большую частоту лесных пожаров в Канаде и США эксперты связывают именно с высокой плотностью населения. Например, в США происходит от 70 до 90 тысяч пожаров в год (в России — 10−20 тысяч).
А вот опыт Бразилии говорит как раз об умышленных поджогах. Эксперты считают, что большинство возгораний в Амазонии произошло из-за местных жителей, которые хотят освободить участки под поля, пастбища, а также незаконную добычу ископаемых.
Миф 3. Огонь в Сибири «не захотели» потушить в самом начале
Такие выводы делают из-за непонимания специфики лесного фонда страны. Прежде всего нужно помнить, что общая площадь лесов в России по-настоящему огромна — более 1,1 млрд га. Лесные земли занимают почти половину площади РФ.
При этом более чем в 20 регионах есть зоны, куда невозможно или крайне сложно добраться для тушения пожаров. Проще говоря, многие очаги пожара находятся так далеко от населенных пунктов и мест базирования авиации, что, долетев туда, вертолет или самолет израсходует все топливо и попросту не сможет вернуться назад. О наземном транспорте нечего и говорить, ведь дорожная сеть там развита слабо или отсутствует вовсе.
По наличию возможностей для своевременной ликвидации пожаров вся территория лесного фонда России условно делится на активно и пассивно охраняемую.
Активно охраняемая территория «располагает» силами авиации и наземной охраны. Если здесь обнаруживают пожар, его незамедлительно тушат лесопожарные формирования субъектов РФ, чтобы огонь не достиг населенных пунктов и не разрушил инфраструктуру.
Пассивно охраняемая территория (именно ее называют зоной контроля) — это и есть упомянутые удаленные и труднодоступные территории. Мониторинг пожаров здесь возложен на спутники, а тушение проводится эпизодически с применением авиации. Закон разрешает приостановить или прекратить тушение пожара в таких местах, если, например, ограниченные ресурсы нужно перенаправить на пожары, угрожающие населенным пунктам и объектам экономики.
Решение о том, тушить ли пожары в труднодоступных районах, принимают региональные власти. В первую очередь оценивают угрозу безопасности жителям. К тушению помимо региональных структур может подключаться и «Авиалесоохрана» — федеральное учреждение, подведомственное Рослесхозу. Его специалисты могут искусственно вызывать осадки или проводить взрывные работы, чтобы потушить огонь.
В особых случаях — при высоком уровне пожарной опасности или введении режима чрезвычайной ситуации в лесах — к тушению привлекают и другие ведомства. Прежде всего МЧС и Минобороны.
Подход, схожий с тем, при котором территории делят на несколько типов исходя из возможности тушить пожары, принят и в других странах. Например, в Канаде действуют три режима:
1) полное реагирование, когда лесной пожар начинают тушить немедленно до полной ликвидации;.
2) модифицированное реагирование, когда пожар сдерживают в определенных рамках, не позволяя ему разрастись;.
3) контролируемое реагирование, когда за лесным пожаром только наблюдают.
Многие экологи настаивают, что такой подход устарел, поскольку он не учитывает изменения климата. Лесные пожары становится все тяжелее сдержать в определенных границах — они легко разрастаются до бедствий планетарного масштаба. В России уже решили, как минимум, пересмотреть границы «зон контроля». Предложения Рослесхоза сейчас на рассмотрении в Минприроды.
Миф 4. Последствия лесных пожаров 2019 года в Сибири — небывалые
Несомненно, каждый сезон лесных пожаров не проходит без последствий для нашей планеты. Те же джунгли Амазонии вырабатывают примерно пятую часть кислорода на планете. Потеря почти двух миллионов гектаров леса в 2019 году — это тревожная цифра.
При этом во время пожаров происходит выброс углекислого газа. К примеру, в Институте глобального климата и экологии имени академика Израэля говорят, что в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае выбросы в 2019 году составили более 80 млн тонн.
Но называть такие выбросы небывалыми — неправильно. Ведь это всего 5% от всех российских выбросов СО2 в атмосферу, которые в 2018 году составили около 1,5 млрд тонн.
Причем количество выбросов, производимых, например, США и Китаем, превышает этот показатель в три и в шесть раз соответственно. К тому же, углекислый газ попадает в атмосферу не только из-за лесных пожаров.
Промышленные предприятия производят в разы больше, причем постоянно. Другое дело, что к постоянным вредным выбросам мы уже привыкли, а к разовым привыкнуть труднее — отсюда и резонанс.
Андрей СиринДиректор Института леса РАН
Вместе с тем ученые предупреждают о подводной части айсберга. Диоксид углерода — это лишь один из многих вредных компонентов, выделяющихся в результате лесных пожаров. «Самое опасное здесь — сажа, которая может быть разнесена ветром на многие тысячи километров», — говорит Сирин.
К примеру, в Арктике сажа понижает отражательную способность льда, и он тает быстрее. С таянием вечной мерзлоты в атмосферу выделяется все больше метана, опасного парникового газа.
Миф 5. В России ничего не делают для восстановления лесов
В России на законодательном уровне закреплено, что все вырубленные, погибшие или поврежденные леса подлежат воспроизводству. Об этом говорится в Лесном кодексе и указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Но многие россияне уверены, что эти нормы остаются только на бумаге.
На самом деле в России уже стартовали несколько новых важных инициатив.
Самый крупный из них — национальный проект «Экология» на период с 2019 по 2024 годы.
Он предусматривает целый ряд экологических мер по всей стране. Например, ликвидацию несанкционированных свалок в городах, кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха, уменьшение вредных выбросов в атмосферу не менее, чем на 20%, повышение качества питьевой воды, экологическое оздоровление водных объектов, сохранение биологического разнообразия, в том числе создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий. Всего — 11 федеральных проектов.
Один из этих проектов — «Сохранение лесов». В его рамках как раз и будут приняты меры для снижения ущерба от лесных пожаров и предотвращения новых очагов. Например, закупается новая лесопатрульная и лесопожарная техника, чтобы выявлять и тушить очаги возгораний как можно раньше. Предусмотрено также, что объем лесовосстановительных работ возрастет с 1 млн га в 2019 году до 1,5 млн га к 2024 году.
Кроме того, сейчас проходит масштабная добровольческая лесовосстановительная кампания «Сохраним лес». Ее цель — высадить более 30 млн деревьев по всей стране. К полезной кампании может присоединиться каждый желающий. За последние восемь лет во время подобных акций Минприроды и Рослесхоза жители страны высадили более 400 миллионов новых деревьев.