Художник показал, как бы выглядели современные мемы в древнем Египте

42-летний американский художник и дизайнер Кристофер Келли, который живет и работает в Детройте, решил в одном проекте объединить несколько своих увлечений: дизайн, интернет-мемы и историю древних цивилизаций.
У Келли появилась идея изобразить популярные современные мемы в виде египетских папирусов с соответствующими рисунками, иероглифами и элементами.
Первый коллаж художник опубликовал в Twitter 24 сентября, и он стал настолько популярен, что Келли решил продолжить эксперимент. Так, античные версии получили мемы о неверном парне, удивленном Пикачу и многие другие.