Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американца забодал бизон в паркеОн вернулся с невестой. Бизон их ждал
Фоторепортажи
11Белая смерть: как спасти коралловые рифы
11Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты
17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник показал, как бы выглядели современные мемы в древнем Египте

И это очень необычно.

42-летний американский художник и дизайнер Кристофер Келли, который живет и работает в Детройте, решил в одном проекте объединить несколько своих увлечений: дизайн, интернет-мемы и историю древних цивилизаций.

У Келли появилась идея изобразить популярные современные мемы в виде египетских папирусов с соответствующими рисунками, иероглифами и элементами.

"Нельзя просто так вернуться во времена древнего Египта и создать там мемы ..."

Первый коллаж художник опубликовал в Twitter 24 сентября, и он стал настолько популярен, что Келли решил продолжить эксперимент. Так, античные версии получили мемы о неверном парне, удивленном Пикачу и многие другие.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е
Шепелев пожаловался на работу на Первом канале
Полиция выяснила, как муж тратил похищенные кассиршей деньги
Экспертиза признала якутского шамана Габышева невменяемым
Фотография с двумя рыбаками напугала пользователей соцсетей
«Чернобыль» в Атлантике. Как матрос спас мир ценой своей жизни
Новый российский самолет МС-21 сломался на испытаниях
Здоровье
Россия оказалась родиной Черной смерти Это выяснили ученые.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Отказ от обычных двигателей: уже через 15 лет Британское министерство транспорта всерьез рассматривает вопрос перенесения запрета на продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 года на 2035
Кино
Алентова с внучкой, Галустян на российской премьере «Джокера» Российские знаменитости посетили специальный показ картины о становлении одного из самых безумных суперзлодеев
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Дана Борисова с дочкой появилась на красной дорожке Ведущая вывела Полину в свет
Леди
Анна Седокова показала, как выглядит с короткой стрижкой Для съемки певица примерила парик.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь