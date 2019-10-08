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20:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Индийский долгожитель стал знаменитым, показав свой паспорт в аэропорту

В его документе стоит «странная» дата рождения.

Пожилой мужчина из Индии буквально за один день стал настоящей звездой СМИ и соцсетей. Свами Шивананда летел из Калькутты в Лондон с пересадкой в Абу-Даби. Именно с подачи сотрудников местного аэропорта он прославился на весь мир.

Пограничники из ОАЭ сильно удивились, увидев паспорт господина Шивананды, ведь в графе «дата рождения» стояли необычные цифры. Если верить документам, то индиец родился 8 августа 1896 года, то есть сейчас ему уже 123 года.

Эти цифры так удивили сотрудников аэропорта, что паспорт они проверили на подлинность, а через некоторое время, не найдя ничего подозрительного, путешественника-долгожителя пропустили на рейс, и он благополучно улетел в Лондон.

Пока дедушка добирался в британскую столицу, его фото вместе с паспортом разлетелось по соцсетям и СМИ, пишет LADBible. В итоге Шивананде пришлось общаться с журналистами.

В интервью индийский дедушка рассказал, что ведет активный образ жизни, путешествует и чувствует себя прекрасно. По его словам, долголетие ему принесли медитации, физическая активность, здоровые привычки и многолетнее воздержание от секса.

Екатерина Гура

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