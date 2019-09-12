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18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

95-летние близнецы из Великобритании раскрыли секрет своего долголетия

Интересная теория для тех, кто хочет жить долго.

Самые пожилые близнецы Великобритании Лил Кокс и Дорис Добдэй совсем недавно отпраздновали свой 95-й день рождения. Внучка Дорис по имени Кэрри рассказала о веселых бабушках в соцсетях, а затем и вовсе создала для них отдельный аккаунт, на который уже подписались более полутора тысяч человек, пишет Metro.

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После того, как о пожилых британках стали говорить в Сети, их пригласили на интервью в популярное утреннее шоу This Morning на телеканале ITV, где бодрые старушки раскрыли секрет своего долголетия.

Лил и Дорис отметили, что они стали намного здоровее, а их жизнь — веселее, когда они начали пить много пива и отказались от секса.

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Сестры сообщили, что всегда были дружны и очень похожи не только внешне, но и в своих предпочтениях.

Сейчас они живут на одной улице через дорогу и любят проводить время вместе: ходить за покупками, встречаться с родными и друзьями, пить пиво и смотреть фильмы с Джейсоном Стэтхэмом, которого обе считают самым красивым мужчиной на свете.
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В свое время обе сестры были замужем, но овдовели. Сейчас они одиноки и отмечают, что уже очень давно не имели отношений с мужчинами. У Дорис есть 5 детей, 13 внуков и 19 правнуков. А вот у Лил детей никогда не было.

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Екатерина Гура

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