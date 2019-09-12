18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
95-летние близнецы из Великобритании раскрыли секрет своего долголетия
Интересная теория для тех, кто хочет жить долго.
Самые пожилые близнецы Великобритании Лил Кокс и Дорис Добдэй совсем недавно отпраздновали свой 95-й день рождения. Внучка Дорис по имени Кэрри рассказала о веселых бабушках в соцсетях, а затем и вовсе создала для них отдельный аккаунт, на который уже подписались более полутора тысяч человек, пишет Metro.
После того, как о пожилых британках стали говорить в Сети, их пригласили на интервью в популярное утреннее шоу This Morning на телеканале ITV, где бодрые старушки раскрыли секрет своего долголетия.
Лил и Дорис отметили, что они стали намного здоровее, а их жизнь — веселее, когда они начали пить много пива и отказались от секса.
Сестры сообщили, что всегда были дружны и очень похожи не только внешне, но и в своих предпочтениях.
В свое время обе сестры были замужем, но овдовели. Сейчас они одиноки и отмечают, что уже очень давно не имели отношений с мужчинами. У Дорис есть 5 детей, 13 внуков и 19 правнуков. А вот у Лил детей никогда не было.
Екатерина Гура