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12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В тропиках обнаружены крупные насекомые-паразиты

Они откладывают яйца в тела личинок.

Источник: ZooKeys

Финские ученые обнаружили и описали два новых вида крупных паразитических насекомых, живущих в африканских тропиках, сообщает Phys.org.

Насекомые принадлежат к подсемейству наездников Rhyssinae.

«Мы назвали один из новых видов Epirhyssa quagga, потому что окраской он напоминает зебру. Другой вид получил название Epirhyssa johanna. Йоханна — имя моей жены», — объяснил Тапани Хопкинс из Университета Турку в Финляндии.

Источник: ZooKeys
Насекомые-наездники напоминают крупных ос, но их отличает отсутствие жала. Эти паразиты откладывают яйца в тело личинок или в яйца своих жертв — более крупных насекомых и членистоногих. Некоторые из них живут в гнилой древесине.

Подсемейство Rhyssinae изучено мало, говорят исследователи. Поэтому открытие новых видов меняет представление о разнообразии и территориях обитания этих насекомых.

Ранее ученые из Университета Турку описали десять крупных южноамериканских видов наездников.

Анна Лысенко

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