12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В тропиках обнаружены крупные насекомые-паразиты
Они откладывают яйца в тела личинок.
Финские ученые обнаружили и описали два новых вида крупных паразитических насекомых, живущих в африканских тропиках, сообщает Phys.org.
Насекомые принадлежат к подсемейству наездников Rhyssinae.
«Мы назвали один из новых видов Epirhyssa quagga, потому что окраской он напоминает зебру. Другой вид получил название Epirhyssa johanna. Йоханна — имя моей жены», — объяснил Тапани Хопкинс из Университета Турку в Финляндии.
Подсемейство Rhyssinae изучено мало, говорят исследователи. Поэтому открытие новых видов меняет представление о разнообразии и территориях обитания этих насекомых.
Ранее ученые из Университета Турку описали десять крупных южноамериканских видов наездников.
Анна Лысенко