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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский художник придумал новые купюры с собаками и котами

Правда, в настоящие деньги их не превратят.

В 2019 году министерство финансов Японии показало новый дизайн японской иены, которая поступит в официальный оборот в 2024 году. На купюрах будет изображена гора Фудзи, а также знаменитая гравюра из дерева Хокусая «Великая волна».

Японский иллюстратор Ponkichi настолько вдохновился этой новостью, что решил создать собственные банкноты. На них изображен, пожалуй, самый милый символ Японии — собака породы сиба-ину.

Красивый собачий портрет, украшающий купюру в 1000 иен, оказался настолько популярным среди подписчиков Ponkichi, что тот решил продолжить эксперименты с деньгами и создать еще несколько милых банкнот. Так, он придумал купюру в 500 иен и нарисовал на ней маленьких щенков, а затем порадовал и котолюбителей, изобразив на двух банкнотах кота и маленьких котят.

К большому сожалению, иллюстрации Ponkichi не будут превращены в настоящие деньги, но зато их можно приобрести через интернет в виде многочисленных сувениров.

Екатерина Гура

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