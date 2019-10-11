Японский художник придумал новые купюры с собаками и котами

В 2019 году министерство финансов Японии показало новый дизайн японской иены, которая поступит в официальный оборот в 2024 году. На купюрах будет изображена гора Фудзи, а также знаменитая гравюра из дерева Хокусая «Великая волна».
Японский иллюстратор Ponkichi настолько вдохновился этой новостью, что решил создать собственные банкноты. На них изображен, пожалуй, самый милый символ Японии — собака породы сиба-ину.
Красивый собачий портрет, украшающий купюру в 1000 иен, оказался настолько популярным среди подписчиков Ponkichi, что тот решил продолжить эксперименты с деньгами и создать еще несколько милых банкнот. Так, он придумал купюру в 500 иен и нарисовал на ней маленьких щенков, а затем порадовал и котолюбителей, изобразив на двух банкнотах кота и маленьких котят.
К большому сожалению, иллюстрации Ponkichi не будут превращены в настоящие деньги, но зато их можно приобрести через интернет в виде многочисленных сувениров.