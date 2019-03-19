В Великобритании появится монета с изображением сказочного кролика (фото)

Британский королевский монетный двор объявил о выпуске новой памятной монеты, украшать которую будет один из любимых детских сказочных персонажей — кролик Питер.

Это будет монета в 50 пенсов, которую выпустят в четырех различных вариантах — из золота, серебра, платины с бриллиантами и из обычного металла с цветной гравировкой.

Всем, кто пожелает приобрести монеты из драгоценных металлов, придется поторопиться и записаться в электронную очередь: они будут выпущены ограниченным тиражом.

Впервые кролик Питер появился на британских монетах в 2016 году. Таким образом власти Великобритании отметили 150-летие детской писательницы и художницы Беатрикс Поттер, придумавшей этого кролика.

На монете 2019 года знаменитый кролик будет изображен в своем фирменном синем пиджаке и с красным носовым платком.

Екатерина Гура