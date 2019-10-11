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18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят портреты знаменитостей, написанные зубной пастой (видео)

На одну картину художник тратит 30 тюбиков.

39-летний Кристиам Рамос из Орландо прославился в современном мире искусства как инноватор, который может создавать картины из необычных материалов.

В последнее время Рамос увлекся рисованием знаменитостей, чьи портреты он создает с помощью зубной пасты.

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По словам художника, сейчас достаточно легко найти в супермаркете зубную пасту разного цвета, а потому не составляет никакого труда писать живописные красочные портреты этим материалом.

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На одну большую картину у Рамоса уходит примерно пять дней и около 30 тюбиков пасты. Зато результат оправдывает все ожидания.

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Екатерина Гура

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