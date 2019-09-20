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16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китаец рисует знаменитостей «по спирали» (видео)

Необычная техника.

Анонимный художник из китайского города Чжэнчжоу создает портреты, делая спиральные движения ручкой.

Сперва он готовит эскиз карандашом. Затем, начав с маленького круга, художник вращает ручкой до тех пор, пока рисунок не будет закончен. При этом он не отрывает руку от бумаги. Все необходимые детали художник прорисовывает, меняя нажим.

Среди работ мастера — портреты Одри Хепберн, Мэрилин Монро, китайских героев и актеров.

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Необычную технику еще раньше стал применять известный дизайнер из Сингапура Чан Ви Чонг. Он создавал «спиральные» репродукции знаменитых картин, таких как «Мона Лиза» Леонардо Да Винчи или «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера.

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Анна Лысенко

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