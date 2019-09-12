13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает милые картины из рисунков и обычных предметов
Удивительные сочетания.
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Удивительные сочетания.
Испанский художник Хесус Ортис придумал, как сделать свои иллюстрации более «живыми» и интересными. Забавные рисунки он дополняет совершенно разными предметами, например, кусочками фруктов или цветками.
Такие комбинации помогают создать трехмерные картины и добавляют самым обычным предметам новые смыслы.
Екатерина Гура