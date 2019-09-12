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13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает милые картины из рисунков и обычных предметов

Удивительные сочетания.

Испанский художник Хесус Ортис придумал, как сделать свои иллюстрации более «живыми» и интересными. Забавные рисунки он дополняет совершенно разными предметами, например, кусочками фруктов или цветками.

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Такие комбинации помогают создать трехмерные картины и добавляют самым обычным предметам новые смыслы.

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Екатерина Гура

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