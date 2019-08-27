Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот «Федор» стартовал с Байконура к звездам Ракетоноситель «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с космодрома
Фоторепортажи
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница собирает команды из популярных персонажей одного цвета

Необычные команды героев.

Иллюстратор Линда Боудербала из французского города Марсель обожает рисовать героев мультфильмов, комиксов, видеоигр и поп-культуры. Всех этих персонажей она помещает в нетипичные для них компании и ситуации.

Так, одним из проектом Линды стали «Цветные команды». На каждом рисунке она изображает героев, объединенных одним цветом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Например, в Желтую команду попали Плуто, Пикачу, Симба, губка Боб, Симпсоны и Винни-Пух, а в Зеленую — Гринч, Халк, Гамора, мастер Йода и черепашки-ниндзя.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Художница отметила, что она уже нарисовала по две команды каждого цвета и сейчас собирает по третьей — разноцветных героев оказалось так много, что они просто не поместились на предыдущих иллюстрациях.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
В резюме россиян появится новая графа
Мороженое, которое Путин ел на МАКС, подорожало на 10 рублей
Что ждёт пенсии? ПФР переходит на электронные трудовые книжки
Фотогалерея: как горела Останкинская башня
На Урале женщина обнаружила свое фото на образце надгробия
Johnson&Johnson признана виновной в опиоидном кризисе
Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
BMW сделала кроссовер, который не боится АК-47 (фото) Компания представила новую бронированную версию кроссовера X5, который способен выдержать выстрелы из автомата «Калашникова» и атаку беспилотников
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь -15 583
Нужна ли мне машина? 267
Как объяснить сыну (невестке) 235
Постоянные капризы в 4-5 лет 229
Леди
Звезды, которым не удалось перезагрузить отношения со второй попытки Сайрус и Хемсворт, Хадид и The Weeknd, кому еще из звезд не удалось спасти свои отношения со второго раза?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь