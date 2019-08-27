16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница собирает команды из популярных персонажей одного цвета
Необычные команды героев.
Иллюстратор Линда Боудербала из французского города Марсель обожает рисовать героев мультфильмов, комиксов, видеоигр и
Так, одним из проектом Линды стали «Цветные команды». На каждом рисунке она изображает героев, объединенных одним цветом.
Например, в Желтую команду попали Плуто, Пикачу, Симба, губка Боб, Симпсоны и
Художница отметила, что она уже нарисовала по две команды каждого цвета и сейчас собирает по третьей — разноцветных героев оказалось так много, что они просто не поместились на предыдущих иллюстрациях.
Екатерина Гура