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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть превращает людей в персонажей аниме (фото)

И не только их.

Двое разработчиков из Перта в Австралии научили нейросеть превращать селфи в картинки из аниме.

Милые портреты пришлись по душе пользователям соцсетей. Но своими фото они не ограничились.

Оказалось, нейросети по зубам превратить в мультяшного персонажа что угодно, даже снимок мозга, кошки или Луны. Получаются забавные монстры, которые вполне могли бы стать героями какого-нибудь мультфильма или комикса.

Луна
Мозг
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Листайте, чтобы увидеть снимок кошки

Обучали нейросеть на женских портретах, поэтому с мужскими она иногда дает промашку, но настолько забавную, что пользователям нравится все равно.

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Анна Лысенко

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