Нейросеть превращает людей в персонажей аниме (фото)

Двое разработчиков из Перта в Австралии научили нейросеть превращать селфи в картинки из аниме.
Милые портреты пришлись по душе пользователям соцсетей. Но своими фото они не ограничились.
Оказалось, нейросети по зубам превратить в мультяшного персонажа что угодно, даже снимок мозга, кошки или Луны. Получаются забавные монстры, которые вполне могли бы стать героями какого-нибудь мультфильма или комикса.
Обучали нейросеть на женских портретах, поэтому с мужскими она иногда дает промашку, но настолько забавную, что пользователям нравится все равно.