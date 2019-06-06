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20:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США создали нейросеть, способную заменить модных дизайнеров

Искусственный интеллект придумывает платья и обувь.

Студентки Массачусетского технологического института Пинар Янардаг и Эмили Салвадор создали нейросеть, способную конструировать модную одежду.

Первой творческой работой программы стало маленькое черное платье.

Для его создания нейросеть обработала миллионы изображений уже готовых моделей и на их основе сотворила свою собственную.

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Этот опыт оказался настолько удачным, что Пинар и Салвадор решили пойти дальше и создали Instagram-страницу и сайт, на которых можно найти коллекцию платьев и обуви от искусственного интеллекта.

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Более того, самые удачные варианты платьев девушки отшивают в реальности, так что коллекцию от нейросети теперь можно приобрести за 50 или 100 долларов.

По словам девушек, их цель вовсе не в прибыльном бизнесе: сочетая моду и технологии, студентки хотят мотивировать женщин-ученых работать с нейросетями.

Екатерина Гура

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