20:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США создали нейросеть, способную заменить модных дизайнеров
Искусственный интеллект придумывает платья и обувь.
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Искусственный интеллект придумывает платья и обувь.
Студентки Массачусетского технологического института Пинар Янардаг и Эмили Салвадор создали нейросеть, способную конструировать модную одежду.
Для его создания нейросеть обработала миллионы изображений уже готовых моделей и на их основе сотворила свою собственную.
Этот опыт оказался настолько удачным, что Пинар и Салвадор решили пойти дальше и создали
Более того, самые удачные варианты платьев девушки отшивают в реальности, так что коллекцию от нейросети теперь можно приобрести за 50 или 100 долларов.
По словам девушек, их цель вовсе не в прибыльном бизнесе: сочетая моду и технологии, студентки хотят мотивировать
Екатерина Гура