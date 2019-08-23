15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский художник перенес диснеевских героев в современный мир
И это оказалось совсем не весело.
Художник Том Уорд в своем творчестве решил осветить насущные современные проблемы с помощью героев диснеевских мультфильмов. Для этого он придумал проект «Alt Disney», в котором пофантазировал над тем, как бы выглядели мультперсонажи, живя они в реальном мире.
И правда оказалась жестокой. Тигра, Король лев и тигр Раджа оказались «артистами» цирка, принцесса Жасмин превратилась в домохозяйку, у русалочки Ариэль вырос второй хвост
Кстати, насущными проблемами общества озадачился и китайский художник Годун Чжао, который создал серию работ с ленивыми животными, иллюстрирующими привычки современных людей.
Екатерина Гура