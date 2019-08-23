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15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский художник перенес диснеевских героев в современный мир

И это оказалось совсем не весело.

Художник Том Уорд в своем творчестве решил осветить насущные современные проблемы с помощью героев диснеевских мультфильмов. Для этого он придумал проект «Alt Disney», в котором пофантазировал над тем, как бы выглядели мультперсонажи, живя они в реальном мире.

И правда оказалась жестокой. Тигра, Король лев и тигр Раджа оказались «артистами» цирка, принцесса Жасмин превратилась в домохозяйку, у русалочки Ариэль вырос второй хвост из-за загрязнения моря химикатами, а прекрасный принц из «Золушки» стал зависим от смартфона.

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Кстати, насущными проблемами общества озадачился и китайский художник Годун Чжао, который создал серию работ с ленивыми животными, иллюстрирующими привычки современных людей.

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"Съешь меня. Выпей меня"
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Екатерина Гура

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