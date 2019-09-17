17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает потрясающие портреты из кубиков Рубика (видео)
На каждую картину уходит около 500 головоломок.
22-летний Хезрет Меммедрзаев из Азербайджана — не просто талантливый художник, а почти волшебник. Уже много лет молодой человек страстно влюблен в кубик Рубика, который он может собирать за секунды с закрытыми глазами. И свое увлечение Хезрет превратил в искусство.
Из кубиков Рубика он собирает гигантские портреты знаменитых людей и своих подписчиков. Ограничиваясь только шестью цветами головоломки, Хезрет сначала рисует мозаичные картины на бумаге, а затем складывает их из настоящих игрушек. На один портрет он тратит от 10 часов до 3 дней и около 500 кубиков Рубика.
Кстати, таким искусством занимается и австралиец Джованни Контарди, о котором мы рассказывали ранее.
Екатерина Гура