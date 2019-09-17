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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает потрясающие портреты из кубиков Рубика (видео)

На каждую картину уходит около 500 головоломок.

22-летний Хезрет Меммедрзаев из Азербайджана — не просто талантливый художник, а почти волшебник. Уже много лет молодой человек страстно влюблен в кубик Рубика, который он может собирать за секунды с закрытыми глазами. И свое увлечение Хезрет превратил в искусство.

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Из кубиков Рубика он собирает гигантские портреты знаменитых людей и своих подписчиков. Ограничиваясь только шестью цветами головоломки, Хезрет сначала рисует мозаичные картины на бумаге, а затем складывает их из настоящих игрушек. На один портрет он тратит от 10 часов до 3 дней и около 500 кубиков Рубика.

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Кстати, таким искусством занимается и австралиец Джованни Контарди, о котором мы рассказывали ранее.

Екатерина Гура

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