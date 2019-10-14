Опубликовано Monmouthshire Воскресенье, 13 октября 2019 г.
17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка случайно выкинула в мусор кольцо с бриллиантом за $3,7 тысячи
Сотрудники станции по переработке отходов вернули ей украшение.
36-летняя Джо Картер из города Кальдико, что в британском графстве Южный Уэльс, поделилась с журналистами историей, которая возвращает веру в человечество.
Женщина рассказала, что наводила в доме порядок, и случайно выбросила в мусор старую свечу, которая стояла на полке. Джо была настолько увлечена домашними делами, что не заметила, как вместе со свечой выбросила и свое обручальное кольцо с бриллиантом стоимостью 3,7 тысячи долларов. Дело в том, что когда Джо сильно похудела, украшение стало ей велико, и она надела его на свечу, как на подставку.
Вспомнив об этом, Картер запаниковала. Она сообщила о случившемся своему мужу Крейгу, а затем позвонила на станцию по переработке отходов, которая находится недалеко от ее дома. Двое сотрудников станции вместе с супругом Джо несколько часов перебирали мусорные пакеты, пока в итоге не обнаружили дорогое украшение, пишет Mirror.
Несмотря на то, что найти кольцо было практически невозможно, сотрудники станции пошли навстречу женщине и, отложив дела, отыскали драгоценность среди гор мусора.
В благодарность Джо подарила рабочим два ящика пива, лотерейные билеты и купоны на бесплатный ужин в ресторане.
Екатерина Гура