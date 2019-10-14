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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка случайно выкинула в мусор кольцо с бриллиантом за $3,7 тысячи

Сотрудники станции по переработке отходов вернули ей украшение.

36-летняя Джо Картер из города Кальдико, что в британском графстве Южный Уэльс, поделилась с журналистами историей, которая возвращает веру в человечество.

Женщина рассказала, что наводила в доме порядок, и случайно выбросила в мусор старую свечу, которая стояла на полке. Джо была настолько увлечена домашними делами, что не заметила, как вместе со свечой выбросила и свое обручальное кольцо с бриллиантом стоимостью 3,7 тысячи долларов. Дело в том, что когда Джо сильно похудела, украшение стало ей велико, и она надела его на свечу, как на подставку.

Опубликовано Monmouthshire Воскресенье, 13 октября 2019 г.

Вспомнив об этом, Картер запаниковала. Она сообщила о случившемся своему мужу Крейгу, а затем позвонила на станцию по переработке отходов, которая находится недалеко от ее дома. Двое сотрудников станции вместе с супругом Джо несколько часов перебирали мусорные пакеты, пока в итоге не обнаружили дорогое украшение, пишет Mirror.

Несмотря на то, что найти кольцо было практически невозможно, сотрудники станции пошли навстречу женщине и, отложив дела, отыскали драгоценность среди гор мусора.

Опубликовано Joanne Carter Воскресенье, 13 октября 2019 г.

В благодарность Джо подарила рабочим два ящика пива, лотерейные билеты и купоны на бесплатный ужин в ресторане.

Екатерина Гура

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