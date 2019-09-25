Канадец сделал предложение девушке, вырастив кольцо на морковке

Джонни Невилл из Канады уже несколько лет счастливо живет вместе со своей девушкой Диджей. У пары подрастают двое сыновей. И вот, наконец, канадец решился сделать возлюбленной предложение, но придумал для этого очень необычный план.
Дело в том, что пара живет в собственном доме возле озера Пингхут в Ньюфаундленде и занимается выращиванием овощей. Джонни подумал, что будет здорово, если, собирая урожай, его возлюбленная найдет и кольцо. Но он не просто закопал украшение с бриллиантом в землю.
Джонни положил кольцо в небольшое ведерко с землей, а внутри него сделал лунку, в которую посадил морковь. Все три месяца мужчина контролировал, чтобы будущая супруга неожиданно не пересадила необычный урожай. А через три месяца пошел на грядки вместе с ней и стал ждать. Когда пришла очередь достать морковь из ведра, удивлению Диджей не было предела. Как и планировал мужчина, кольцо оказалось надето на овощ и выглядело хоть и грязно, но очень эффектно. В этот самый момент Джонни опустился на одно колено и попросил Диджей стать его женой. Конечно же, она ответила согласием.
Журналистам канадец рассказал, что увидел подобный трюк в интернете и захотел провернуть такой же. Но до самого последнего момента он был не уверен, удастся ли моркови прорасти внутри кольца.