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20:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадец сделал предложение девушке, вырастив кольцо на морковке

Такого хитрого хода девушка явно не ожидала.

Джонни Невилл из Канады уже несколько лет счастливо живет вместе со своей девушкой Диджей. У пары подрастают двое сыновей. И вот, наконец, канадец решился сделать возлюбленной предложение, но придумал для этого очень необычный план.

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Дело в том, что пара живет в собственном доме возле озера Пингхут в Ньюфаундленде и занимается выращиванием овощей. Джонни подумал, что будет здорово, если, собирая урожай, его возлюбленная найдет и кольцо. Но он не просто закопал украшение с бриллиантом в землю.

Джонни положил кольцо в небольшое ведерко с землей, а внутри него сделал лунку, в которую посадил морковь. Все три месяца мужчина контролировал, чтобы будущая супруга неожиданно не пересадила необычный урожай. А через три месяца пошел на грядки вместе с ней и стал ждать. Когда пришла очередь достать морковь из ведра, удивлению Диджей не было предела. Как и планировал мужчина, кольцо оказалось надето на овощ и выглядело хоть и грязно, но очень эффектно. В этот самый момент Джонни опустился на одно колено и попросил Диджей стать его женой. Конечно же, она ответила согласием.

Журналистам канадец рассказал, что увидел подобный трюк в интернете и захотел провернуть такой же. Но до самого последнего момента он был не уверен, удастся ли моркови прорасти внутри кольца.

Екатерина Гура

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