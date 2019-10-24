20:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кореянка похудела на 40 кг ради мужа, но в итоге сама от него ушла
Сейчас Пак встречается с другим мужчиной, который ее во всем поддерживает.
Пак Джи Вон из Южной Кореи сейчас работает
В конце октября Вон рассказала подписчикам правдивую историю о своем похудении. Дело в том, что раньше девушка работала инструктором по йоге, но в 2014 году, во время своей беременности, она начала сильно набирать вес. А родив дочку, Пак столкнулась с послеродовой депрессией, а потому лишь усугубила свои привычки в питании.
В итоге девушка вместо привычных 50 кг стала весить почти 87. И это начало разрушать не только ее самооценку и здоровье, но и личную жизнь. Муж Пак начал ее оскорблять и унижать, упрекая лишним весом. Чтобы вернуть расположение супруга, Вон решила заняться собой: она села на строгую диету и начала заниматься в тренажерном зале по шесть дней в неделю.
И результаты такой работы не заставили себя ждать. Очень скоро Пак вернулась к своему прежнему весу, но счастья в семью это не принесло. Муж все равно был всегда недоволен и продолжал ее унижать. В итоге кореянка решила не терпеть, собрала вещи, забрала маленькую дочь и ушла, пишет China Press.
Сейчас Пак весит 47 кг, пишет блог, воспитывает дочь и встречается с другим мужчиной, который ее во всем поддерживает. Своим подписчикам девушка советует в первую очередь любить себя, и заботиться о своем здоровье и весе исключительно по этой причине.
Екатерина Гура