16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка похудела на 50 кг ради свадебного платья мечты
Отличная мотивация.
32-летняя Джемма Доббинг из британского города Ньюкасл всего год назад весила 107 килограммов. Она долгое время пыталась похудеть, но не могла должным образом следить за своим питанием и физическими упражнениями, так как воспитывала маленького сына Чарли.
Но все изменилось, когда бойфренд Джеммы сделал ей предложение. Девушка первым же делом отправилась выбирать свадебное платье и нашла свой идеал. Вот только платье мечты оказалось ей мало на несколько размеров. Отказываться от наряда девушка не стала, решив обязательно его надеть на свадьбу.
Для этого Джемма записалась на специальные курсы похудения и купила абонемент в спортзал. Кроме того, ей пришлось пожертвовать и вечеринками с друзьями. Ведь в таких случаях она легко могла сорваться и съесть
И все ее усилия окупились. Уже через год Джемма избавилась от 50 лишних килограммов и надела на свадьбу то самое платье мечты.
Хотя жених никогда ничего не говорил Джемме о весе, в день свадьбы он не смог сдержать слез и отметил, что у него не только самая красивая невеста, но и еще и очень целеустремленная.
Екатерина Гура