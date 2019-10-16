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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка похудела на 50 кг ради свадебного платья мечты

Отличная мотивация.

32-летняя Джемма Доббинг из британского города Ньюкасл всего год назад весила 107 килограммов. Она долгое время пыталась похудеть, но не могла должным образом следить за своим питанием и физическими упражнениями, так как воспитывала маленького сына Чарли.

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Но все изменилось, когда бойфренд Джеммы сделал ей предложение. Девушка первым же делом отправилась выбирать свадебное платье и нашла свой идеал. Вот только платье мечты оказалось ей мало на несколько размеров. Отказываться от наряда девушка не стала, решив обязательно его надеть на свадьбу.

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Для этого Джемма записалась на специальные курсы похудения и купила абонемент в спортзал. Кроме того, ей пришлось пожертвовать и вечеринками с друзьями. Ведь в таких случаях она легко могла сорваться и съесть что-то запрещенное, пишет Daily Star.

И все ее усилия окупились. Уже через год Джемма избавилась от 50 лишних килограммов и надела на свадьбу то самое платье мечты.

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Хотя жених никогда ничего не говорил Джемме о весе, в день свадьбы он не смог сдержать слез и отметил, что у него не только самая красивая невеста, но и еще и очень целеустремленная.

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Екатерина Гура

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