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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

24-летняя девушка похудела почти на 30 кг из-за некрасивых фото

Теперь она дает интервью журналистам и публикует селфи в соцсети.

Для того, чтобы изменить свою жизнь, нужна правильная мотивация. Для 24-летней Саманты Фриго из австралийского Мельбурна такой мотивацией стала невозможность фотографироваться и вести активную социальную жизнь.

В середине сентября девушка дала интервью изданию Daily Mail Australia, в котором рассказала о том, как ей удалось похудеть на 27 килограммов всего за 10 месяцев.

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Саманта справа

По словам девушки, она всегда была спортивной и стройной, но все изменилось, когда она начала работать администратором местного паба на полной ставке. Работала Саманта много и питалась закусками, которые готовили в пабе. Времени на спорт у нее не оставалось, а потому она быстро начала набирать вес и уже в 23 года весила 91,5 килограмм.

Саманта призналась, что быстрая еда во фритюре, кола и пиво стали ее неизменными спутниками. Она стала пассивной и вечно уставшей, а ее самооценка падала с невероятной скоростью.

Девушка поняла, что надо срочно что-то менять, когда увидела свои фотографии с девичника лучшей подруги.

Саманта призналась, что выглядела на снимках «толстой и безобразной», а потому попросила подруг не публиковать эти фото в соцсетях.
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Саманта слева

Решив раз и навсегда сбросить вес, Саманта записалась на специальные курсы для похудения и в течение 10 месяцев избавилась от лишних 27 килограммов.

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Сейчас она употребляет только 1500 калорий в день и тренируется в спортзале пять раз в неделю, хотя иногда позволяет себе немного расслабиться и съесть что-нибудь «вредное».

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Саманта отмечает, что строгие диеты лишь усугубляют проблемы с питанием и никак не способствуют потере веса. И добавляет, что всегда нужно себя радовать чем-то вкусным, но при этом основной рацион должен быть здоровым.

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Екатерина Гура

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