15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
24-летняя девушка похудела почти на 30 кг из-за некрасивых фото
Теперь она дает интервью журналистам и публикует селфи в соцсети.
Для того, чтобы изменить свою жизнь, нужна правильная мотивация. Для 24-летней Саманты Фриго из австралийского Мельбурна такой мотивацией стала невозможность фотографироваться и вести активную социальную жизнь.
В середине сентября девушка дала интервью изданию Daily Mail Australia, в котором рассказала о том, как ей удалось похудеть на 27 килограммов всего за 10 месяцев.
По словам девушки, она всегда была спортивной и стройной, но все изменилось, когда она начала работать администратором местного паба на полной ставке. Работала Саманта много и питалась закусками, которые готовили в пабе. Времени на спорт у нее не оставалось, а потому она быстро начала набирать вес и уже в 23 года весила 91,5 килограмм.
Саманта призналась, что быстрая еда во фритюре, кола и пиво стали ее неизменными спутниками. Она стала пассивной и вечно уставшей, а ее самооценка падала с невероятной скоростью.
Девушка поняла, что надо срочно
Решив раз и навсегда сбросить вес, Саманта записалась на специальные курсы для похудения и в течение 10 месяцев избавилась от лишних 27 килограммов.
Сейчас она употребляет только 1500 калорий в день и тренируется в спортзале пять раз в неделю, хотя иногда позволяет себе немного расслабиться и съесть
Саманта отмечает, что строгие диеты лишь усугубляют проблемы с питанием и никак не способствуют потере веса. И добавляет, что всегда нужно себя радовать
Екатерина Гура