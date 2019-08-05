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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка похудела на 76 килограммов после того, как перестала помещаться в кресло самолета

До этого она летала только бизнес-классом из-за большего размера сидений.

39-летняя Дойна Никутеску из Сиднея работает туристическим агентом и просто обожает путешествовать, но этому долгое время мешал ее лишний вес.

Плохая генетика и неправильное питание стали сказываться на фигуре Дойны уже в подростковом возрасте, а в 17 лет она весила около 100 килограммов.

Day of surgery, 17 May 2016 versus a couple of days ago on the Caribbean cruise.

Опубликовано The Unveiling Of Me Пятница, 17 мая 2019 г.

Дойна комплексовала, но диеты не приносили желаемого результата, и она просто сдалась. В 2013 году девушка перестала помещаться в кресла эконом-класса в самолетах, а потому была вынуждена покупать дорогие места в бизнес-классе, чтобы чувствовать себя комфортно, пишет Daily Mail.

За три года австралийка заплатила за перелеты более 20 тысяч долларов, а в 2016 году она стала весить 153 килограмма и перестала помещаться даже на просторных сиденьях бизнес-класса.

I can't recall when photo 1 and 2 were taken, but I do know they were 1 year apart taken on the same beach at Cronulla....

Опубликовано The Unveiling Of Me Воскресенье, 30 декабря 2018 г.

Тогда она поняла, что настало время действовать. Поскольку сбросить вес с помощью диет уже было слишком сложно, Дойна согласилась на операцию по уменьшению желудка.

В первый год после операции девушка сбросила 60 килограммов, а во второй — еще 16. После резкого похудения у нее обвисла кожа, потому Дойна перенесла еще несколько операций, чтобы от этого избавиться.

At 152.6kg prior to gastric sleeve versus a few days ago in The Bahamas, swimming with pigs! When I left home I was 78.8kg - not sure if the holiday is doing damage!

Опубликовано The Unveiling Of Me Пятница, 17 мая 2019 г.

Сейчас она весит 77 килограммов и активно путешествует по миру. После потери веса женщина побывала в Гонконге, Фиджи, на Карибах, Мальте, в Таиланде, в Португалии, Майами и Дубае.

По словам Дойны, теперь она наслаждается жизнью и делает те вещи, которые раньше не могла себе позволить. Например, загорает в бикини, занимается подводным плаванием и ходит в горы.

Based on the cast on my arm, this was when I broke my wrist so sometime in November 2015 versus couple days ago in the...

Опубликовано The Unveiling Of Me Пятница, 17 мая 2019 г.

Она также ведет дневник похудения на Facebook, где рассказывает всем желающим о своем прогрессе и делится советами о питании и тренировках.

Екатерина Гура

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