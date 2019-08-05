Австралийка похудела на 76 килограммов после того, как перестала помещаться в кресло самолета

39-летняя Дойна Никутеску из Сиднея работает туристическим агентом и просто обожает путешествовать, но этому долгое время мешал ее лишний вес.
Плохая генетика и неправильное питание стали сказываться на фигуре Дойны уже в подростковом возрасте, а в 17 лет она весила около 100 килограммов.
Дойна комплексовала, но диеты не приносили желаемого результата, и она просто сдалась. В 2013 году девушка перестала помещаться в кресла эконом-класса в самолетах, а потому была вынуждена покупать дорогие места в бизнес-классе, чтобы чувствовать себя комфортно, пишет Daily Mail.
За три года австралийка заплатила за перелеты более 20 тысяч долларов, а в 2016 году она стала весить 153 килограмма и перестала помещаться даже на просторных сиденьях бизнес-класса.
Тогда она поняла, что настало время действовать. Поскольку сбросить вес с помощью диет уже было слишком сложно, Дойна согласилась на операцию по уменьшению желудка.
В первый год после операции девушка сбросила 60 килограммов, а во второй — еще 16. После резкого похудения у нее обвисла кожа, потому Дойна перенесла еще несколько операций, чтобы от этого избавиться.
Сейчас она весит 77 килограммов и активно путешествует по миру. После потери веса женщина побывала в Гонконге, Фиджи, на Карибах, Мальте, в Таиланде, в Португалии, Майами и Дубае.
По словам Дойны, теперь она наслаждается жизнью и делает те вещи, которые раньше не могла себе позволить. Например, загорает в бикини, занимается подводным плаванием и ходит в горы.
Она также ведет дневник похудения на Facebook, где рассказывает всем желающим о своем прогрессе и делится советами о питании и тренировках.