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11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии столб установили посреди дороги

И до сих пор не могут решить, кто в этом виноват.

В пригороде Ньюкасла в Австралии железобетонная опора линии электропередач оказалась установлена прямо посреди перекрестка, сообщает Daily Mail.

Изумленные местные жители делятся снимками столба в соцсетях.

Раньше опора стояла в положенном месте, уточняет издание, но затем городские власти инициировали расширение дороги за счет тротуара.

Дорожные работы в этом месте длились довольно долго, жалуются местные жители, а результат «превзошел» все ожидания. «Это было бы смешно, если бы не было так опасно», — комментируют они.

Городской совет возложил вину за сложившуюся ситуацию на поставщика электроэнергии Ausgrid, который не перенес столб с проезжей части вовремя. В компании, в свою очередь, заявили, что городские власти сами виноваты, ведь они не захотели подождать, пока Ausgrid сможет выполнить необходимую работу.

Анна Лысенко

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