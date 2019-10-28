В Австралии столб установили посреди дороги

В пригороде Ньюкасла в Австралии железобетонная опора линии электропередач оказалась установлена прямо посреди перекрестка, сообщает Daily Mail.
Изумленные местные жители делятся снимками столба в соцсетях.
Раньше опора стояла в положенном месте, уточняет издание, но затем городские власти инициировали расширение дороги за счет тротуара.
Дорожные работы в этом месте длились довольно долго, жалуются местные жители, а результат «превзошел» все ожидания. «Это было бы смешно, если бы не было так опасно», — комментируют они.
Городской совет возложил вину за сложившуюся ситуацию на поставщика электроэнергии Ausgrid, который не перенес столб с проезжей части вовремя. В компании, в свою очередь, заявили, что городские власти сами виноваты, ведь они не захотели подождать, пока Ausgrid сможет выполнить необходимую работу.