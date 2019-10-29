В Новосибирске вместо стелы торжественно открыли пустой постамент

Еще в 2018 году в центре Новосибирска местные власти планировали установить памятную стелу к 100-летию новосибирского комсомола. Празднование состоялось, а памятник так и не появился. По словам вице-мэра города Анны Терешковой, проект был дважды отклонен худсоветом при мэре.
В конце концов проект все-таки утвердили и даже успели поставить постамент, но вот на саму стелу в этом году не хватило денег. По оценке председателя местного Совета ветеранов комсомола Владимира Чернова, на установку памятника нужно около 2,5 миллионов рублей.
Но, несмотря на это, запланированное открытие памятника все же состоялось. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова торжественно перерезала ленточку у пустого постамента, сообщает портал НГС.
В своей речи она пообещала установить стелу в следующем году и тогда же с размахом отпраздновать 100-летие (а на самом деле, уже 102-летие) новосибирского комсомола.