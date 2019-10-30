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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Спасение слонов обернулось сонной болезнью в Малави

Количество заражений участилось с 2015 года.

Источник: AP 2019

Жители Малави, небольшого государства на юге Африки, все чаще обращаются к медикам из-за болей, лихорадки, зуда и слабости во всем теле.

Доктора заявляют: причина этих симптомов — трипаносомоз, или сонная болезнь. Если больному не оказать своевременную помощь, поражается центральная нервная система и пациент впадает в кому.

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Муха цеце

Африканский трипаносомоз вызывают паразитические одноклеточные организмы трипаносомы. Их переносят мухи цеце. Вспышки болезни регулярно происходят в некоторых регионах Тропической Африки. В прошлом году было зарегистрировано около тысячи случаев. Большинство из них — в Конго.

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В Малави случаи заражения участились с 2015 года, одновременно с началом переселения слонов и других животных в крупнейший заповедник страны, сообщает Associated Press. Большинство заболевших живут в его окрестностях. Муха цеце, по словам английского энтомолога Брейди, нападает на любой движущийся тёплый предмет, даже автомобиль. Появление большого количества животных создало для насекомого благоприятные условия.

Программа по спасению слонов стоила огромных усилий защитникам природы и властям страны. «Это немного иронично, потому что это отрицательная сторона нашего успеха», — комментирует участившиеся случаи сонной болезни руководитель полевых операций в заповеднике «Африканские парки» Дэвид Робертсон.


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Сейчас работники заповедника в сотрудничестве с властями расставляют ловушки для мух с пестицидами. Медицинский персонал проходит дополнительную подготовку для раннего выявления трипаносомоза.

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Анна Лысенко

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