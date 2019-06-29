13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нетерпеливые слоны опрокинули автомобили в канаву (видео)
Разобрались с помехой.
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Разобрались с помехой.
Туристы в Индии засняли нападение слонов на припаркованные на лесной дороге автомобили.
Инцидент произошел возле города Баркот в штате Уттаракханд на севере страны. Автомобили оказались на пути ежегодной миграции слонов. В сезон дождей, который длится с июня по сентябрь, эти животные отправляются из Национального парка Раджаджи в район Тарай в соседнем Непале.
На видео крупный слон нападает на синее авто и сдвигает «помеху» с пути. Затем к нему присоединяются другие слоны, в том числе два слоненка. Вместе они отодвигают белый автомобиль, отправляя его в канаву у дороги.
Во время инцидента никто из людей не пострадал. У одного автомобиля разбилось заднее стекло.
Анна Лысенко