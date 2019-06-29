Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский лидер ответил на ультиматум Терезы Мэй
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих
Стали известны самые дешевые зарубежные курорты
Почему люди больше не хотят покупать квартиры в ипотеку
В Генуе взорвали печально известный мост Моранди (фото, видео)Конструкция исчезла всего за восемь секунд
Зарплата президента Зеленского удивила всю Украину
Названа причина экстренного отступления ВСУ
Трагедия для РФ: детали гибели туристов в Сочи
Уехавшая из РФ Ротару сделала громкое заявление
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих
«Неприятно смотреть»: Орбакайте раскритиковали за новое видео дочки
Певица Арцвик Арутюнян: «Армяне чересчур наивны»
История любви 55-летнего Сосо Павлиашвили и его молодой жены
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
8В Генуе взорвали мост, из-за крушения которого погибли 43 человека
9В Бурятии Ан-24 при аварийной посадке врезался в здание
13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нетерпеливые слоны опрокинули автомобили в канаву (видео)

Разобрались с помехой.

Туристы в Индии засняли нападение слонов на припаркованные на лесной дороге автомобили.

Инцидент произошел возле города Баркот в штате Уттаракханд на севере страны. Автомобили оказались на пути ежегодной миграции слонов. В сезон дождей, который длится с июня по сентябрь, эти животные отправляются из Национального парка Раджаджи в район Тарай в соседнем Непале.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео крупный слон нападает на синее авто и сдвигает «помеху» с пути. Затем к нему присоединяются другие слоны, в том числе два слоненка. Вместе они отодвигают белый автомобиль, отправляя его в канаву у дороги.

Во время инцидента никто из людей не пострадал. У одного автомобиля разбилось заднее стекло.

Анна Лысенко

Читайте также

Трамп рассказал подробности о переговорах с Путиным
Уровень воды над трассой «Сибирь» достиг 3 метров
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Футболист сборной России перешел в испанский клуб
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
СМИ назвали руководителя операции в «деле Скрипалей»
Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Летняя печаль: 30 фильмов, чтобы хорошенько погрустить в дождь Даже солнечным летом бывают дождливые дни, когда безудержные комедии и нескончаемый экшен надоедают — самое время, чтобы погрустить и посмотреть настоящее кино
Авто
Новый Suzuki Jimny: первая партия уже приехала Внедорожники прибыли морем во Владивосток, откуда дальше по железной дороге отправятся на центральный склад Suzuki
Недвижимость
Как выглядят идеальные соседи по мнению россиян
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Чем заняться детям летом на ВДНХ: фото
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Популярные темы на «Детях»
100500 тема про свекровь 421
Степень откровенности с мамой 287
30 лет- много или мало? 158
Обидчивая свекровь 155
Леди
Темникова раскрыла тайный роман Серябкиной и Фадеева По словам певицы, ее коллеги уже давно вместе.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь