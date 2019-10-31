13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Талантливый мастер создает гиперреалистичные тату в виде пауков и пчел
Кажется, что гигантские насекомые сейчас начнут шевелиться.
32-летний Вячеслав Соловьев, который сейчас живет и работает в британском городе Лидс, прославился в Сети благодаря своим удивительно реалистичным татуировками насекомых.
Необычная работа быстро стала вирусной в соцсетях. Паук выглядел настолько реалистично, что, казалось, он
3D татуировка принесла Вячеславу известность, и сейчас к нему идет множество клиентов, мечтающих нанести «живое» насекомое на свое тело. Кроме пауков, мастер уже делал впечатляющие татуировки пчел и ос.
Екатерина Гура