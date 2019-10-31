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13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Талантливый мастер создает гиперреалистичные тату в виде пауков и пчел

Кажется, что гигантские насекомые сейчас начнут шевелиться.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

32-летний Вячеслав Соловьев, который сейчас живет и работает в британском городе Лидс, прославился в Сети благодаря своим удивительно реалистичным татуировками насекомых.

Свою первую трехмерную татуировку мастер выполнил в июле 2019 года, нарисовав на плече 62-летнего Дейва Томлинсона огромного тарантула.

Необычная работа быстро стала вирусной в соцсетях. Паук выглядел настолько реалистично, что, казалось, он вот-вот начнет шевелиться.

3D татуировка принесла Вячеславу известность, и сейчас к нему идет множество клиентов, мечтающих нанести «живое» насекомое на свое тело. Кроме пауков, мастер уже делал впечатляющие татуировки пчел и ос.

Екатерина Гура

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