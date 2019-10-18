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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кондитеры из США создали реалистичный торт в виде Фредди Крюгера (видео)

Жуткий десерт.

34-летняя Натали и 36-летний Дэв Сидсерф уже успели прославиться в соцсетях благодаря своим невероятно реалистичным тортам в виде людей, животных и еды.

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Октябрь кондитеры из Sideserf Cake Studio объявили «месяцем ужасов» и принялись делать десерты в виде кровавых сердец и героев популярных ужастиков.

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Первым и очень пугающим тортом стал портрет знаменитого Фредди Крюгера, героя фильма «Кошмар на улице Вязов».

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Используя традиционные техники лепки и рисования, а также съедобные материалы, Натали и Дэву удалось создать пугающе точную копию этого персонажа.

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Екатерина Гура

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