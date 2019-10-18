15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кондитеры из США создали реалистичный торт в виде Фредди Крюгера (видео)
Жуткий десерт.
34-летняя Натали и 36-летний Дэв Сидсерф уже успели прославиться в соцсетях благодаря своим невероятно реалистичным тортам в виде людей, животных и еды.
Октябрь кондитеры из Sideserf Cake Studio объявили «месяцем ужасов» и принялись делать десерты в виде кровавых сердец и героев популярных ужастиков.
Первым и очень пугающим тортом стал портрет знаменитого Фредди Крюгера, героя фильма «Кошмар на улице Вязов».
Используя традиционные техники лепки и рисования, а также съедобные материалы, Натали и Дэву удалось создать пугающе точную копию этого персонажа.
Екатерина Гура