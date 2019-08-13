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19:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кондитер из США делает настоящие «съедобные» скульптуры (фото)

Удивительные торты.

Кондитер Натали Сайдсерф — настоящая звезда соцсетей. А прославилась она благодаря своим необычным тортам.

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Натали очень тщательно и талантливо подходит к делу, поэтому ей удается создавать настоящие сладкие шедевры. Это портреты знаменитостей и клиентов, домашние животные в натуральную величину, популярные персонажи мультфильмов, фильмов и игр и многое другое.

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Некоторые ее торты настолько реалистичны, что резать и есть их просто не поднимется рука.

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Кстати, кондитер из России тоже создает необычные торты. Их она делает в виде самой обычной еды, например, салата оливье или пельменей.

Екатерина Гура

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