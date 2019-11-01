13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показывает «космические пейзажи» в минералах
Удивительные работы.
Фотограф из Барселоны по имени Саида Валенсуэла обычно снимает на пленку красивые городские пейзажи и природу.
Некоторые время назад она решила отойти от привычных фото и, вооружившись макрообъективом, начала снимать срезы различных минералов.
Эту серию работ Саида назвала Echoes («Отголоски»). Все снимки выглядят как абстрактные картины или фото космических галактик. По словам девушки, фото минералов не подвергались после съемки никакой обработке.
Екатерина Гура