Археологи нашли последнее неандертальское ожерелье

Недавно команда европейских ученых сделала новое открытие, проливающее свет на временные рамки использования птичьих когтей неандертальцами.
В одном из слоев пещеры Форадада в испанском муниципалитете Калафель сохранились кости млекопитающих и крупных птиц. Среди них — останки испанских могильников (птиц семейства ястребиных). Им примерно 39 тысяч лет.
Когти на лапах могильников были извлечены, а на костях остались отметки орудий. По словам ученых, характер повреждений говорит о том, что птиц убили и разделали не для употребления в пищу, а в ритуальных целях.
Это первое свидетельство декоративного использования птичьих когтей на Пиренейском полуострове, отмечают исследователи в журнале Science Advances. Но ценность находки не только в этом.
Останкам могильников примерно на тысячу лет меньше, чем другим подобным находкам. Таким образом, открытие расширяет временные рамки использования когтей хищных птиц неандертальцами. По словам члена исследовательской группы и автора статьи Антонио Родригеса-Идальго, когти этих могильников стали «последним ожерельем, сделанным неандертальцами».
Находки относят к шательперонской культуре — археологической культуре позднего палеолита в 3ападной Европе. Это эпоха последних неандертальцев, которые уже вступили в контакт с первыми Homo sapiens sapiens, пришедшими с Африки и Ближнего Востока.