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11:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли последнее неандертальское ожерелье

Когти хищных птиц считаются первым материалом, который неандертальцы использовали для изготовления ритуальных украшений. Эта практика была распространена по всей Южной Европе еще 120 тысяч лет назад. Даже ракушки начали использовать позже.

Недавно команда европейских ученых сделала новое открытие, проливающее свет на временные рамки использования птичьих когтей неандертальцами.

В одном из слоев пещеры Форадада в испанском муниципалитете Калафель сохранились кости млекопитающих и крупных птиц. Среди них — останки испанских могильников (птиц семейства ястребиных). Им примерно 39 тысяч лет.

Когти на лапах могильников были извлечены, а на костях остались отметки орудий. По словам ученых, характер повреждений говорит о том, что птиц убили и разделали не для употребления в пищу, а в ритуальных целях.

Это первое свидетельство декоративного использования птичьих когтей на Пиренейском полуострове, отмечают исследователи в журнале Science Advances. Но ценность находки не только в этом.

Останкам могильников примерно на тысячу лет меньше, чем другим подобным находкам. Таким образом, открытие расширяет временные рамки использования когтей хищных птиц неандертальцами. По словам члена исследовательской группы и автора статьи Антонио Родригеса-Идальго, когти этих могильников стали «последним ожерельем, сделанным неандертальцами».

Находки относят к шательперонской культуре — археологической культуре позднего палеолита в 3ападной Европе. Это эпоха последних неандертальцев, которые уже вступили в контакт с первыми Homo sapiens sapiens, пришедшими с Африки и Ближнего Востока.

Анна Лысенко

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