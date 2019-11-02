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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Священник станцевал во время матча и покорил соцсети

Украл шоу у чирлидерш.

Отец Рикардо Ривера из Флориды стал новым героем соцсетей после того, как станцевал задорный танец вместе с командой чирлидерш во время школьного баскетбольного матча.

«Священники в моей родной школе двигаются вот так!» — написал журналист Дэвид Бегно под видео, которое уже собрало почти 300 тысяч просмотров.

Зрители отреагировали на танец овациями. Никто среди собравшихся не ждал такого сюрприза, пишет Fox News, кроме школьного хореографа. Священник родом из Пуэрто-Рико всю предыдущую неделю разучивал с ним танцевальные движения.

Анна Лысенко

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