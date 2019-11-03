13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Тасмании нашли секретное письмо в бутылке
И пытаются разыскать автора.
Стелла Томас, работающая рейнджером в Тасмании, обнаружила послание в бутылке, прочесть которое удалось не сразу.
Томас патрулировала берег на субантарктическом острове Маккуори, когда увидела бутылку, вынесенную волной на берег. Она была тщательно запечатана пробкой, а внутри лежал небольшой свиток.
Когда рейнджер с сотрудниками аккуратно вытащила бумагу, то была разочарована: лист оказался пустым. Но тут
Как оказалось, написал его турист из Польши, когда плавал на круизном судне к необитаемому вулканическому острову Буве на юге Атлантического океана, 93% территории которого покрыто ледниками.
«Привет, меня зовут… Я из Польши (Европа). Совершаю поездку на остров Буве. Сегодня 6 апреля 2015 года. Если вы нашли это сообщение, отправьте письмо. Мой электронный адрес: JUDBAS@ …PL», — было написано в послании.
Как оказалось в ходе небольшого расследования, в апреле 2015 года полярный круизный лайнер действительно плавал к этому острову, но личность автора записки все еще остается загадкой.
Анна Лысенко