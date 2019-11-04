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13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: Германия потеряла треть насекомых

Количество насекомых на Земле неуклонно сокращается, а масштабы вымирания недооценены. Это подтвердила группа международных исследователей на примере Германии.

Источник: AP 2019
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Количество насекомых в лесах, на лугах и пастбищах этой страны сократилось на треть за последние 10 лет, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

За период с 2008 по 2017 год команда собрала более миллиона насекомых на 300 участках в Германии. Из почти 2,7 тысяч исследованных видов многие находятся в состоянии упадка, говорят исследователи. А некоторые виды, которые обитали в Германии раньше, найдены не были.

Крупнейшие потери были зафиксированы на лугах, которые граничат с фермами. Здесь численность насекомых сократилась на 78%. В лесах биомасса насекомых сократилась на 40%, а количество видов — на треть.

Такое сокращение ученые связывают с интенсификацией сельского хозяйства.

Анна Лысенко

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