13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: Германия потеряла треть насекомых
Количество насекомых на Земле неуклонно сокращается, а масштабы вымирания недооценены. Это подтвердила группа международных исследователей на примере Германии.
Количество насекомых в лесах, на лугах и пастбищах этой страны сократилось на треть за последние 10 лет, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.
За период с 2008 по 2017 год команда собрала более миллиона насекомых на 300 участках в Германии. Из почти 2,7 тысяч исследованных видов многие находятся в состоянии упадка, говорят исследователи. А некоторые виды, которые обитали в Германии раньше, найдены не были.
Крупнейшие потери были зафиксированы на лугах, которые граничат с фермами. Здесь численность насекомых сократилась на 78%. В лесах биомасса насекомых сократилась на 40%, а количество видов — на треть.
Такое сокращение ученые связывают с интенсификацией сельского хозяйства.
Анна Лысенко