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14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина случайно купил тысячу кур за полтора доллара

Теперь он пристраивает птиц «в надежные руки».

Источник: @brookecagle

Фермеры со всего мира могли бы назвать жителя новозеландского города Гамильтон Стива Морроу настоящим счастливчиком, однако сам он явно так не считает. Дело в том, что недавно мужчина увидел в интернете объявление о распродаже кур: в объявлении говорилось, что фермерское хозяйство продает тысячу птиц на аукционе в связи с закрытием бизнеса.

Начальная цена живого лота составляла всего 1,5 доллара. Стив подумал, что это стоимость за одну курицу, и решил прикупить парочку птиц себе домой. Уже на следующий день с ним связались фермеры и поздравили с победой в торгах.

И вот тут Морроу узнал страшную правду: оказалось, что он купил вовсе не парочку кур, а всю тысячу разом.

Стив объяснил, что в объявлении продавец упомянул об этом несколько раз, а он невнимательно прочитал, пишет издание Stuff.

Морроу признался, что его бизнес совсем невелик, а потому такое количество домашней птицы ему просто негде содержать. Тем не менее он забрал птиц к себе и начал пристраивать их «в хорошие руки», связавшись с местным приютом для животных и друзьями-фермерами. Сообщается, что 700 птиц уже нашли новых хозяев, а пару десятков кур останутся жить у Стива.

Екатерина Гура

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