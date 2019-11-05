14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина случайно купил тысячу кур за полтора доллара
Теперь он пристраивает птиц «в надежные руки».
Фермеры со всего мира могли бы назвать жителя новозеландского города Гамильтон Стива Морроу настоящим счастливчиком, однако сам он явно так не считает. Дело в том, что недавно мужчина увидел в интернете объявление о распродаже кур: в объявлении говорилось, что фермерское хозяйство продает тысячу птиц на аукционе в связи с закрытием бизнеса.
Начальная цена живого лота составляла всего 1,5 доллара. Стив подумал, что это стоимость за одну курицу, и решил прикупить парочку птиц себе домой. Уже на следующий день с ним связались фермеры и поздравили с победой в торгах.
Стив объяснил, что в объявлении продавец упомянул об этом несколько раз, а он невнимательно прочитал, пишет издание Stuff.
Морроу признался, что его бизнес совсем невелик, а потому такое количество домашней птицы ему просто негде содержать. Тем не менее он забрал птиц к себе и начал пристраивать их «в хорошие руки», связавшись с местным приютом для животных и
Екатерина Гура