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19:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Удачливый американец второй раз за 18 месяцев выиграл в лотерею миллион долларов

Счастливый билет он взял на сдачу на заправке.

Жителя штата Массачусетс Рольфа Роудса смело можно назвать счастливчиком года. Мужчина сорвал в лотерее джекпот в 1 миллион долларов спустя 18 месяцев после аналогичного выигрыша.

Как рассказал Рольф журналистам, счастливый билет мгновенной лотереи он взял на сдачу на заправочной станции Мендоне и был ошеломлен, когда узнал сумму своего выигрыша.

Самое удивительное, что в мае 2018 года мужчина выиграл 1 миллион долларов в похожей мгновенной лотерее под названием «Хит $1000». Билет он также случайно купил неподалеку от своего дома, сообщает Fox News.

После уплаты необходимых налогов, Рольф тогда получил на руки 650 тысяч долларов единовременным платежом. Новый выигрыш мужчина решил растянуть, и в течение следующих 20 лет ему будут выплачивать по 50 тысяч долларов в год.

Екатерина Гура

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