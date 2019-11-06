14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии продают гору за 620 тысяч долларов
Рядом живут коалы и кенгуру.
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Рядом живут коалы и кенгуру.
В Австралии выставили на продажу гору Халлен площадью 105 га в 100 км к западу от Брисбена.
Предыдущие владельцы использовали ее как место для отдыха. Они мечтали построить на склоне горы дом, но затем «планы изменились», пишет Courier Mail.
С Халлена открывается красивый вид на окружающую территорию, поросшую деревьями и кустарниками, и озеро Вивенхо. Здесь обитают коалы, кенгуру и другие животные. Гора имеет свою сеть пещер. Единственное строение на Халлене — старый геодезический пункт.
Купить гору можно за 620 тысяч долларов.
Анна Лысенко