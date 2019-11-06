Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот для «скорой помощи» На службе медиков может появиться уникальная технология
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии продают гору за 620 тысяч долларов

Рядом живут коалы и кенгуру.

В Австралии выставили на продажу гору Халлен площадью 105 га в 100 км к западу от Брисбена.

Предыдущие владельцы использовали ее как место для отдыха. Они мечтали построить на склоне горы дом, но затем «планы изменились», пишет Courier Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

С Халлена открывается красивый вид на окружающую территорию, поросшую деревьями и кустарниками, и озеро Вивенхо. Здесь обитают коалы, кенгуру и другие животные. Гора имеет свою сеть пещер. Единственное строение на Халлене — старый геодезический пункт.

Купить гору можно за 620 тысяч долларов.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Гора Халлен в Австралии
Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии
На Ямале разгорелся скандал из-за утилизации портретов Медведева
Рядовой Шамсутдинов рассказал, за что расстрелял сослуживцев
Синоптики предупредили о температурных рекордах в России
Художник-самоучка превратил дома в абстрактные картины
Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины из-за политики
Здоровье
Метод военных пилотов: как заснуть за 2 минуты в любой ситуации Бессонница и недосып еще никому не шли на пользу. Если вы ворочаетесь и не можете уснуть из-за назначенной на завтра встречи или совещания — попробуйте метод американских военных летчиков, который позволяет «отключиться» всего за 2 минуты. Вот как это сделать.
Hi-Tech
Новинка Xiaomi перевернула рынок: первый обзор Убийца Huawei P30 Pro?
Кино
10-летняя дочь Витаса покорила зрителей китайского шоу талантов Алла продемонстрировала навыки владения восточными единоборствами и спела вместе с отцом
Горячие темы на Авто
Российское программное обеспечение 144
ульяновский автопром 132
Поздравляю с днем народного единства . 127
Про протестные настроения 92
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 20 425
Переезд 254
Люблю вдовца 241
Как переписать на себя квартиру, купленную в браке. 209
Леди
Екатерина Стриженова сбросила 12 килограммов 51-летняя телеведущая раскрыла секрет своей диеты.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь