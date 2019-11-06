Потомки ацтеков оставили в мексиканском туннеле тайные знаки

Археологи обнаружили в мексиканском городе Экатепек туннель XVII века, на стенах которого сохранились изображения, оставленные представителями коренных народов.
Сооружение, вероятно, служило частью шлюза для дамбы, которая была создана на случай наводнения, пишет Live Science.
Восточный конец туннеля длиной 8,4 метра украшают 11 доиспанских петроглифов, в том числе изображения головы хищной птицы, капель дождя, щита и острия оружия.
Рисунки были найдены на верхнем камне, который скрепляет арку. По словам экспертов, они могут быть связаны с Тлалоком — богом дождя, грома и сельского хозяйства у ацтеков.
На западной стороне туннеля исследователи обнаружили еще один петроглиф, который они сейчас изучают. Они также нашли четыре железных гвоздя и две деревянные балки длиной 6,5 м.
Длина самой плотины, известной сегодня как Albarradon de Ecatepec, составляет 4 километра. Она была построена в 1605 году для контроля уровня воды, которая поступала к городу Тескоко из близлежащих озер. На строительстве работали три тысячи коренных жителей под надзором испанцев.
По словам специалистов, арки и другие части туннеля были построены по испанскому или итальянскому образцу, но местные жители изловчились оставить на них свои знаки и спрятать их под штукатуркой.
Спасать историческое сооружение мексиканские власти начали в 2004 году. Территория вокруг него превращена в парк, который откроется для публики через несколько недель. Вместо арок с уникальными петроглифами установят копии, а оригиналы передадут в музей Casa Morelos.