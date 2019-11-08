15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Моряки поиграли в мяч с белухой в Арктике (видео)
Команда южноафриканской лодки Gemini Craft заметила в Северном Ледовитом океане белуху, которая совсем не боялась людей и даже была не прочь поиграть.
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Команда южноафриканской лодки Gemini Craft заметила в Северном Ледовитом океане белуху, которая совсем не боялась людей и даже была не прочь поиграть.
Один из членов команды бросил ей мяч для регби, и кит повел себя в точности, как домашняя собака. Он бросился за мячом вдогонку и принес его обратно людям, надеясь продолжить игру.
Видео с игривой белухой стало вирусным в соцсетях. «Я не могу поверить своим глазам», — комментируют пользователи поведение животного.
«Сколько людей могут сказать, что они играли с белухой?» — написал один из комментаторов.
Анна Лысенко