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15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Моряки поиграли в мяч с белухой в Арктике (видео)

Команда южноафриканской лодки Gemini Craft заметила в Северном Ледовитом океане белуху, которая совсем не боялась людей и даже была не прочь поиграть.

Один из членов команды бросил ей мяч для регби, и кит повел себя в точности, как домашняя собака. Он бросился за мячом вдогонку и принес его обратно людям, надеясь продолжить игру.

Видео с игривой белухой стало вирусным в соцсетях. «Я не могу поверить своим глазам», — комментируют пользователи поведение животного.

«Сколько людей могут сказать, что они играли с белухой?» — написал один из комментаторов.

Анна Лысенко

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